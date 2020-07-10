В каких странах пандемия бушует больше всего

В Соединенных Штатах катастрофа, в Бразилии страшно. В этих двух странах каждый день люди заражаются коронавирусом десятками тысяч.
Нынешняя неделя для Соединенных Штатов стала катастрофой. Каждый день начали заражаться больше 60 тысяч человек. Теперь это среднестатистический показатель.
В Бразилии среднесуточный показатель — 40 тысяч новых диагнозов. Страна находится на втором месте. На третьем Бразилия, на четвертом Южная Африка и Мексика.
По последним данным коронавирусом заразились 12 409 567 человек. Умерли 557 847, вылечились 7 238 063 человека.
Россия в пятерку не вошла. В нашей стране пандемия идет на спад. Кроме того, обещается, что скоро будет изобретена вакцина. Сейчас она проходит финальные испытания.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
12,379,259
|
+223,230
|
556,609
|
7,182,939
|
1
|
США
|
3,220,500
|
+61,067
|
135,822
|
1,426,428
|
2
|
Бразилия
|
1,759,103
|
+42,907
|
69,254
|
1,152,467
|
3
|
Индия
|
795,791
|
+25,790
|
21,623
|
495,960
|
4
|
Южная Африка
|
238,339
|
+13,674
|
3,720
|
113,061
|
5
|
Мексика
|
282,283
|
+6,995
|
32,796
|
167,795