В каких странах пандемия бушует больше всего

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Avishek Das

В Соединенных Штатах катастрофа, в Бразилии страшно. В этих двух странах каждый день люди заражаются коронавирусом десятками тысяч.

Нынешняя неделя для Соединенных Штатов стала катастрофой. Каждый день начали заражаться больше 60 тысяч человек. Теперь это среднестатистический показатель.

В Бразилии среднесуточный показатель — 40 тысяч новых диагнозов. Страна находится на втором месте. На третьем Бразилия, на четвертом Южная Африка и Мексика.

По последним данным коронавирусом заразились 12 409 567 человек. Умерли 557 847, вылечились 7 238 063 человека.

Россия в пятерку не вошла. В нашей стране пандемия идет на спад. Кроме того, обещается, что скоро будет изобретена вакцина. Сейчас она проходит финальные испытания.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 12,379,259 +223,230 556,609 7,182,939 1 США 3,220,500 +61,067 135,822 1,426,428 2 Бразилия 1,759,103 +42,907 69,254 1,152,467 3 Индия 795,791 +25,790 21,623 495,960 4 Южная Африка 238,339 +13,674 3,720 113,061 5 Мексика 282,283 +6,995 32,796 167,795