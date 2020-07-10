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В каких странах пандемия бушует больше всего

, 12:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В каких странах пандемия бушует больше всего
Индия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Avishek Das

В Соединенных Штатах катастрофа, в Бразилии страшно. В этих двух странах каждый день люди заражаются коронавирусом десятками тысяч.

Нынешняя неделя для Соединенных Штатов стала катастрофой. Каждый день начали заражаться больше 60 тысяч человек. Теперь это среднестатистический показатель.

В Бразилии среднесуточный показатель — 40 тысяч новых диагнозов. Страна находится на втором месте. На третьем Бразилия, на четвертом Южная Африка и Мексика.

По последним данным коронавирусом заразились 12 409 567 человек. Умерли 557 847, вылечились 7 238 063 человека.

Россия в пятерку не вошла. В нашей стране пандемия идет на спад. Кроме того, обещается, что скоро будет изобретена вакцина. Сейчас она проходит финальные испытания.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

12,379,259

+223,230

556,609

7,182,939

1

США

3,220,500

+61,067

135,822

1,426,428

2

Бразилия

1,759,103

+42,907

69,254

1,152,467

3

Индия

795,791

+25,790

21,623

495,960

4

Южная Африка

238,339

+13,674

3,720

113,061

5

Мексика

282,283

+6,995

32,796

167,795
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