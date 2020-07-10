Россия скоро получит вакцину от коронавируса

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10 июля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса.

В соответствии с программой клинических испытаний 15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

Добровольцы первой группы 15 июля после сдачи контрольных анализов будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации. В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент № 2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности.



В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19.



Медицинские специалисты Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко продолжают вести непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев. Проводятся регулярные осмотры, отбор физикальных данных – систолическое и диастолическое артериальное давление, частота пульса, температура тела, состояние слизистых оболочек и кожных покровов. В настоящее время все показатели в норме, общее, психологическое и моральное состояние добровольцев – хорошее.

На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.