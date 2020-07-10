В Японии исследованию вакцины помешало отсутствие пациентов

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10 июля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Япония в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Du Xiaoyi

Исследованию вакцины от коронавируса в Японии помешало отсутствие достаточного количества пациентов. Об этом сообщила британская the Guardian.

В Японии прошли клинические испытания препарата Avirgan. Предполагалось, что он поможет вылечить COVID-19. Они оказались неудовлетворительными.

В самом начале эксперимента препарат показал хорошие результаты. Поэтому его начали изучать. Однако в ходе дальнейших исследований выяснилось, что вакцина вылечивает далеко не всех. Результаты не достигли уровня статистической значимости. Ожидалось, что исследования будут завершены еще в мае. Однако они затянулись.

«Нехватка пациентов в Японии задержала ход клинических испытаний», — сообщила газета the Guardian.

Вакцины от коронавируса пытаются найти медики со всего мира. В России исследования находятся на завершающей стадии.