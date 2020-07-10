В Японии исследованию вакцины помешало отсутствие пациентов

Исследованию вакцины от коронавируса в Японии помешало отсутствие достаточного количества пациентов. Об этом сообщила британская the Guardian.
В Японии прошли клинические испытания препарата Avirgan. Предполагалось, что он поможет вылечить COVID-19. Они оказались неудовлетворительными.
В самом начале эксперимента препарат показал хорошие результаты. Поэтому его начали изучать. Однако в ходе дальнейших исследований выяснилось, что вакцина вылечивает далеко не всех. Результаты не достигли уровня статистической значимости. Ожидалось, что исследования будут завершены еще в мае. Однако они затянулись.
«Нехватка пациентов в Японии задержала ход клинических испытаний», — сообщила газета the Guardian.
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