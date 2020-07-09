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В партии Порошенко «переговоры с Путиным» назвали «монтажом»

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В партии Порошенко «переговоры с Путиным» назвали «монтажом»
фото: Петр Порошенко, Sergii Kharchenko /ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» прокомментировали обнародованную депутатом Верховной рады Андреем Деркачом запись разговора якобы Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина.

«"Разговор" с Путиным... Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», - высказал собеседник.

Ранее на информацию об аудиозаписи отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что переговоры датированы 30 апрелем 2015 года. Там обсуждались Минские договоренности, вопросы по Донбассу и работа Порошенко на посту главы государства.

БА

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