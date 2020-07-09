В партии Порошенко «переговоры с Путиным» назвали «монтажом»
9 июля 2020, 17:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» прокомментировали обнародованную депутатом Верховной рады Андреем Деркачом запись разговора якобы Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина.
«"Разговор" с Путиным... Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», - высказал собеседник.
Ранее на информацию об аудиозаписи отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отмечается, что переговоры датированы 30 апрелем 2015 года. Там обсуждались Минские договоренности, вопросы по Донбассу и работа Порошенко на посту главы государства.
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