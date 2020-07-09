В Кремле отреагировали на публикацию записи разговора Путина и Порошенко
9 июля 2020, 14:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача о передаче записи разговора Петра Порошенко и Владимира Путина правоохранительным органам.
«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», - высказал он.
Официальный представитель Кремля отметил, что они не знакомы с данной публикацией.
Ранее Андрей Деркач сообщил, что ему предоставили журналисты аудиозапись, датированную 30 апрелем 2015 года.
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