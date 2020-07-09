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На Украине заявили о переданной правоохранителям записи разговора Порошенко и Путина

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине заявили о переданной правоохранителям записи разговора Порошенко и Путина
фото: флаг Украины, pixabay.com

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры якобы проходили 30 апреля 2015 года на тему минских договоренностей по Донбассу и о работе Порошенко на посту главы государства.

«Эти записи нам передали журналисты – расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы», - отметил он.

В представленной записи человек с голосом Порошенко предлагает своему оппоненту с голосом Путина подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске более конструктивно. Он отметил, что они не должны выходить из «Минска» с «пустыми руками». Стоит выделить «конкретные позиции», которые приведут к определённому результату, пояснил якобы Порошенко. Кроме того, тогдашний президент предложил российскому лидеру подумать по каким-то экономическим перспективам , поскольку «ситуация правда очень хреновая». Также Порошенко признался Путину, что проект «размещения миротворцев в Донбассе не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров», и поздравил с наступающим Днем солидарности трудящихся.

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БА

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