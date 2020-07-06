«Глупого» Трампа предупредили, что Путин знает английский: «Он слышал и понимал все, что мы говорили в его присутствии»

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6 июля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп, White House/Flickr.com/globallookpress.com

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер рассказал президенту США Дональду Трампу о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык. Он хочет уберечь главу Штатов от неловких ситуаций.

Пеппер поделился историей, которая произошла с ним в 90-е года в Санкт-Петербурге, где он познакомился с Владимиром Путиным. Тогда он прибыл в «культурную столицу» с американской делегацией.

Пеппер отметил, что на всех встречах Путин общался с помощью переводчика, а он не мог наладить с ним личный контакт, поскольку не понимает по-русски. И вот, уже через год, на очередных переговорах, девушка ошиблась в переводе, и нынешний президент России поправил ее.

«Это не было маленьким словом. Это был какой-то сложный термин. Это также означало, что все время, что мы встречались с ним, он слышал и понимал все, что мы говорили … и то, что мы говорили в его присутствии», - вспоминает он.

Демократ признался, что тогда почувствовал себя неловко: «Когда наш "глупый президент" встречается с Путиным … На каждой встрече и на каждом телефонном звонке Дональд Трамп пытается пользоваться смекалкой с опытным оператором, но все равно играет хуже». По его мнению, российский лидер «знает больше, чем мы могли бы думать».