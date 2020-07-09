Новый закон Китая заставляет граждан Гонконга бежать из страны

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9 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Китай ввел в действие закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения за подрывную деятельность, терроризм, сепаратизм и сговор с иностранными державами.

Выступления в поддержку свобод в Гонконге собирали в прошлом году более миллиона человек. На знаменах манифестантов были написаны лозунги: «Требуем независимости!», «Революция - сейчас!», «Вернем себе Гонконг!». Многих из участников тех протестов вполне можно было бы привлечь к ответственности по новому закону. Арестованных по делам о госбезопасности теперь разрешено вывозить на основную территорию Китая, где ими займутся следственные органы и суд КНР.

3 июля в Гонконге началось формирование Комитета по национальной безопасности, напрямую подчиненного центральному правительству Китая. В этот же день было создано Управление национальной (государственной) безопасности.

Гонконг - бывшая британская колония. По соглашению между Лондоном и Пекином об условиях передачи анклава деятельность китайских спецслужб там не допускалась: в автономном районе была разрешена только местная полиция. Действовать этот договор должен был до 2047 года. Теперь же в Гонконг командируются офицеры китайских спецслужб. Официально сообщено, что ни они сами, ни их транспортные средства не подпадают под юрисдикцию властей и полиции Гонконга, их нельзя остановить или обыскать. Также в полиции анклава сформирован особый отдел национальной безопасности.

Сообщается, что в Гонконге объявлено о назначении шести специальных судей, которые будут вести дела о государственной безопасности. Работа независимой судебной системы по британскому образцу ранее была важнейшей привлекательной чертой для зарубежных предпринимателей и специалистов.

Гонконг необходим КНР для привлечения иностранных капиталов, поскольку крупнейший фондовый рынок на основной территории Китая, в Шанхае, выполнить эту роль не в состоянии. Но многие бизнесмены настроены пессимистически: закон только вступил в силу, а из Гонконга уже поступают сообщения о нарастающем переводе оттуда денег за границу, в частности в Сингапур. По сведениям японских СМИ, в анклаве нарастает стремление бежать за границу, а оформляющие выезд агентства сообщают о резком росте числа запросов.