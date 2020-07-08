На Америку напустили экологическую порчу

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно 300 железнодорожных цистерн с соляркой вылилось из прогнившей бочки, которая стоит ещё с 1980-х годов, в реку на полуострове Таймыр. Предприятие, виновное в экологическом загрязнении, принадлежит бывшему комсомольцу и олигарху Владимиру Потанину. Как живёт водная система на Таймыре? Куда попадает эта отравленная соляркой вода?



Беда в том, что экосистемы на Севере очень медленно работают, потому что там холодно. На холоде всё медленно работает. Экосистемы плохо перерабатывают загрязнения, и они остаются в реках и озёрах. Реки там текут с юга на север в океан. То есть пачкают океан. Океан всё съест.



В Северном Ледовитом океане льдины и вода циркулируют как воронка. То есть через пару-тройку лет потанинский яд окажется где-нибудь в Гренландии, в Канаде и на Аляске. Получается, Потанин нагадил не нам, а своим друзьям из Америки? По словам известного инженера-гидротехника кандидата технических наук, доктора географических наук Алексея Белякова, в Северном Ледовитом океане вода холодная. Значит, все экологические процессы в нём происходят медленнее, он медленнее перерабатывает загрязнения. Так что океан, может, всё и съест, но не быстро. Поэтому облако этих загрязнений, пусть и в меньшей концентрации, действительно может прийти и в Америку.



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