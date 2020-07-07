Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Британии политика судят за домогательства

, 20:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Independent

В Британии политика судят за домогательства
Чарли Элфик на фото Globallookpress.com/ Mark Thomas

Бывший депутат Консервативной партии Великобритании Чарли Элфик попал под суд. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Британского политика обвинили в домогательствах к женщине. Утверждается, что это произошло в 2007 году. Дело рассматривает суд присяжных. Имя пострадавшей не разглашается по юридическим причинам. Она уже дала свои показания.

«Женщина сказала присяжным, что ей показалось, что мистер Элфик «гонял» ее вокруг своего дома в центре Лондона, пытаясь схватить за пятую точку», — сообщила британская the Independent: «Предполагаемая жертва отвергла ухаживания Мистера Элфика несколькими минутами ранее, когда они делили бутылку вина стоимостью 40 фунтов стерлингов».

Пострадавшая заявила, что политик ее ощупывал, приговаривая, что он непослушный тори. Утверждается, что эти приключения произошли в тот самый момент, когда жена Чарли Элфика была в отъезде. Дети в это время спали в доме.

Публичные люди довольно часто обвиняются в сексуальных домогательствах. Во всем мире история американского кинопродюсера Харви Ванштейна изрядно нашумела. Он был приговорен к 23 годам за домогательства к актрисам.

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью