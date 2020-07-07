В Британии политика судят за домогательства

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7 июля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Independent

Чарли Элфик на фото Globallookpress.com/ Mark Thomas

Бывший депутат Консервативной партии Великобритании Чарли Элфик попал под суд. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Британского политика обвинили в домогательствах к женщине. Утверждается, что это произошло в 2007 году. Дело рассматривает суд присяжных. Имя пострадавшей не разглашается по юридическим причинам. Она уже дала свои показания.

«Женщина сказала присяжным, что ей показалось, что мистер Элфик «гонял» ее вокруг своего дома в центре Лондона, пытаясь схватить за пятую точку», — сообщила британская the Independent: «Предполагаемая жертва отвергла ухаживания Мистера Элфика несколькими минутами ранее, когда они делили бутылку вина стоимостью 40 фунтов стерлингов».

Пострадавшая заявила, что политик ее ощупывал, приговаривая, что он непослушный тори. Утверждается, что эти приключения произошли в тот самый момент, когда жена Чарли Элфика была в отъезде. Дети в это время спали в доме.

Публичные люди довольно часто обвиняются в сексуальных домогательствах. Во всем мире история американского кинопродюсера Харви Ванштейна изрядно нашумела. Он был приговорен к 23 годам за домогательства к актрисам.