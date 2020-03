Не только Вайнштейн. Кто ещё из знаменитостей вляпался в скандалы с домогательствами

Аргументы Недели → Культура → Персона 13+

14 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Диана Черникова ]

В индустрии кинематографа тема сексуальных домогательств не нова. Из года в год хотя бы одного мужчину обвиняют в этом.

В связи с тюремным сроком Вайнштейна мы предлагаем вам взглянуть на данную ситуацию под другим углом и понять, что такие случаи происходили неоднократно и за подобное действительно нужно наказывать. В данных обстоятельствах вовсе не важны факты того, кем же человек работает: политик, продюсер, режиссер, телеведущий – каждый может быть тираном.





Конгрессмен Джон Коньерс



88-летнего конгрессмена США Джона Коньерса обвинили в сексуальных домогательствах. В начале этой истории мужчина отрицал свою причастность к данным событиям, но после многочисленных доказательств принял решение об отставке со своего поста. К тому же комитет по этике палаты представителей США начал расследование, это стало точным основанием к уходу Коньерса. После случившегося бывший конгрессмен был госпитализирован из-за того, что якобы перенервничал. Хотя после подобных действий, едва ли он вызывает сочувствие у общества.





Актер Жерар Депардье



Казалось бы, ты должен был быть против насилия, а не примкнуть к нему. Мужчина неоднократно высказывался на тему сексуальных домогательств и об ужасной роли женщин в современном обществе, также выступал с призывом перестать угнетать прекрасную часть общества и быть защитником. Но спустя некоторое время на него подали заявление об изнасиловании. Актриса 22 лет написала в прокуратуру, потому что Жерар Депардье удерживал девушку у себя дома и неоднократно применял насильственные действия в её сторону.

Юморист Луи Си Кей



9 ноября в газете был опубликован материал, где более 5 женщин обвиняли американского комика в домогательствах. Они заявляли, что он «без стыда и совести мастурбировал и демонстрировал половые органы», но все же девушки упомянули о том, что, прежде чем совершить подобные действия, он спрашивал у них разрешение.

После подобного заявления телеканал HBO отказался от совместного сотрудничества с Кей. Хотя планировался обширный проект Night of Too Many Stars в помощь людям, больным аутизмом. Плюс ко всему HBO удалит все его выступления и сериалы «Счастливчик Луи», «Бесстыдники», «Луи Си Кей: Боже мой» со своего канала.





Режиссер Брайан Сингер



Брайану Сингеру, режиссеру известных фильмов «Люди Икс», «Возвращение Супермена», был выдвинут иск по изнасилованию 17-летнего парня Сезара Санчеса-Гузмана еще в 2003 году на какой-то малоизвестной вечеринке. Режиссер пригласил его на экскурсию по яхте, когда же они зашли в кабинку, то Сингер потребовал его ублажить, получив отказ, режиссер начал принуждать к сексуальному акту Санчеса-Гузмана и по итогу все же совершил акт насилия.

Сам же режиссер заявил, что намерен выдвинуть собственные обвинения в сторону злоумышленников, которые хотят лишь разрушить его карьеру. Представитель Брайана Сингера прокомментировал, что они отрицают все обвинения и будут защищаться в суде до последнего разбирательства.





Миллиардер Ричард Брэнсон



Ричарда Брэнсона обвинила певица Антония Джена в свое интервью для газеты The Sun в домогательствах на одной из вечеринок, организованных самим режиссером, которые проходили на острове Некер.

Миллиардер предложил девушке обнажить грудь подобно греческой статуе, получив мягкий отказ, он провел лицом между ее грудей. «Все были удивлены, почему я не разъярилась, ведь обычно я легко прихожу в ярость, но тут я была слишком шокирована» - комментирует Антонич Джена.

Многие после интервью стали обвинять ее во лжи, якобы она пиарит свою музыку, чтобы помочь своей карьере. Но благо певица не оставила этого и довела дело до конца. Брэнсон все же извинился перед Дженой, правда через пресс-секретаря, но все же как первый шаг к исправлению можно принять.



Вне зависимости от положения в обществе, социального статуса или же национальной принадлежности сексуальные домогательства происходят ежедневно, потому что за этим не следят, не наказывают виновных, так как забрасывают дело и заявления жертв в долгий ящик. И если бы за это действительно наказывали, штрафовали, давали бы судебные сроки, как за кражу или убийство, то подобных насильственных действий стало бы меньше. Ведь изнасилование может испортить психику здорового человека, порушив следом и его жизнь полностью. Данной теме, к сожалению, мало уделяют внимание и СМИ, и общество в целом.