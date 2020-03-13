Она сказала нет и головой кивнула. Харви Вайнтштейн получил 23 года тюрьмы за изнасилование 80 женщин

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13 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения. Суд признал, что он домогался к актрисам, число которых перевалило за 80 человек.



За подобные поступки в России сложно привлечь человека к уголовной ответственности. В Америке считают, что Вайнштейн был наказан за всех женщин сразу. Возможно, случай с кинорежиссёром станет показательным, и дамы будут активнее заявлять о насилии и домогательствах.



Правозащитники США считают, что в мире большая часть ресурсов принадлежит сильному полу, соответственно, они менее уважительно относятся к женщинам. Вайнштейн, скорее всего, будет отпущен гораздо раньше окончания своего срока, однако характер подобных дел значительно изменился.



В последнее время представители богемы во всём мире перестают быть неприкасаемыми. Даже в России стюардесса может не пустить в самолёт пьяного народного артиста или высадить с рейса разбушевавшуюся любительницу театральной публики. Психологи объясняют утрату пиетета перед публичными людьми - телезвёздами, певцами, политиками и другими головами из телевизора - тем, что зомбоящик перестали смотреть, а благодаря Youtube и Интернету каждый может попробовать себя в роли звезды. Так что теперь все равны, за исключением тех, кто всё ещё ровнее.



