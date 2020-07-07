В Зимбабве власти потратили миллионы на машины во время голода

Власти Зимбабве закупили роскошные автомобили для чиновников. В стране инфляция в 785 процентов. Люди голодают.
Роскошные автомобили были закуплены для дипломатических работников. Министр иностранных дел Зимбабве сообщил в парламенте о доставке транспортных средств 50 дипломатам, а также ряду других сотрудников.
«Считается, что десятки роскошных моделей были розданы старшим армейским офицерам», — сообщила газета the Guardian: «Младшие чины получили более скромные транспортные средства. Общая стоимость не разглашается, но некоторые закупки были подтверждены в ответах парламентариям».
По данным британской газеты правительство Зимбабве потратило миллионы долларов. Журналисты заявили это в контексте бедственного положения в стране. Там инфляция в 785 процентов. Рост цен сопровождается снижением заработных плат. Все это привело к голоду. Люди вынуждены рыскать по свалкам, чтобы обеспечить себе пропитание.
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