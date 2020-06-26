Диктатор Зимбабве Мугабе - деспот и «гений» чёрного расизма​

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июня 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Если до воцарения в Зимбабве Роберт Мугабе считался ещё более-менее адекватным лидером, то уже после прихода к власти он превратился в настоящего тирана.

Именно он распространил на территории своего государства масштабный чёрный расизм. Если Гитлер приравнивал к нелюдям всех не-блондинов, то Мугабе относил к низшим расам всех белых людей. С конца 90-х годов он начал массовые гонения на всех белокожих граждан Зимбабве. Особенно от его расистской политики пострадали фермеры. Он попытался отнять у всех белых землевладельцев подконтрольные участки. Подобная радикальная политика получила название «чёрный передел». Фермы оказались в прямом смысле захвачены силами Мугабе.

Из-за перехода фермерских владений под контроль правительства, потеряли работу сотни тысяч людей. В городах произошли закрытия фирм и предприятий. Экономика начала стремительно падать. Правда Мугабе никогда не интересовали проблемы простых граждан. Как типичный племенной вождь какого-нибудь полудикого народца, он продолжал считать свою власть божественной, а себя – полновластным правителем.

По его приказу, 4000 белых фермеров должны были немедленно покинуть страны. В противном случае их ждали арест, тюрьма и последующие невзгоды. Для всех иностранных корпораций были введены специальные ограничения. Все присутствующие филиалы должны были находиться исключительно под контролем темнокожих. Это вызвало бурю недоумения среди многих белокожих бизнесменов. Расизм Мугабе начал зашкаливать. Власть тирана разрасталась с каждым днём. Ничто и никто уже не могло препятствовать его деструктивной политике.

При этом «президент» Зимбабве жил вполне неплохо. Его семья купалась в золоте и изобилии. Все оппозиционные настроения и недовольства безжалостно подавлялись. Свободные выборы и демократия давно стали лишь мечтой. Мугабе превратился для местного населения в полновластного монарха. Единственное, что он не делал, так это не ел людей, как например, Бокасса или Иди Амин. Хотя политика Роберта Мугабе и являлась тем самым каннибализмом, только в переносном смысле. Его действия можно спокойно окрестить не только чёрным расизмом, но и общим вампиризмом населения. Чудовищный и бесчеловечный режим буквально высасывал из своих сограждан всю имеющуюся энергию. Люди нищали, погибали от голода и жажды, пребывали в жутком отчаянии. Но Мугабе это совсем не интересовало.

Обычно подобный эгоцентризм приводит к революциям и восстаниям. Впрочем, в Зимбабве так и случилось. В ноябре 2017 года он был смещён в результате переворота военных, а через два года скончался.