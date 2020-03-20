Как диктатура и гиперинфляция довела народ Зимбабве до нищеты

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Гиперинфляция, коронавирус и низкий уровень жизни – вот что такое Зимбабве в ХХI веке. Да и если подумать, когда там уровень жизни вообще был высоким? Обычная африканская страна с централизованной президентской властью и большей частью бедного населения. У Зимбабве издавна была репутация не из лучших, но в последнее время она ухудшилась в разы.

Если углубиться в недавнюю историю, можно вспомнить целый период правления диктатора Роберта Мугабе, устроившего настоящую войну против бедного населения державы. Только к ноябрю 2017 году тиран наконец-то покинул свою должность, окончательно осознав, что его дальнейшее правление приведёт лишь к гражданской войне.

Очень многие аналитики считают Мугабе виновником глобального разорения страны и колоссального упадка. Диктатор ещё в 1987-м лично объявил себя президентом, не посчитавшись ни с кем, а заодно и упразднил должность премьер-министра, тем самым изменив Конституцию. Почти весь период своего правления он неоднократно издевался над собственным населением. В 2005 году он провёл специальную реформу по ликвидации трущоб, тем самым оставив миллионы людей без жилья. Он не раз обрекал на гибель своих соотечественников, и всегда выходил «сухим из воды». С каждым годом он лишь только накапливал собственные богатства, при этом совершенно не заботясь о том, что большая часть населения его страны голодала и ночевала на улице. Только лишь усилиями армии тиран был наконец-то смещён с поста.

На данный момент у власти стоит Эммерсон Мнангагва из партии «Патриотического фронта», бывший сподвижник свергнутого диктатора. Но и при его власти жизнь в стране так и не улучшилась. Безработица по-прежнему сильна, годовая инфляция составляет 540%, а ещё и добавилась коронавирусная пандемия. Недаром ведь говорят, «пришла беда – отворяй ворота». Сейчас Зимбабве, как никогда, приблизилась к тотальному экономическому коллапсу. Гиперинфляция, случившаяся в 2008-м, стремительно «подступает к дверям» этого государства. А что до коронавирусной инфекции, то лучше бы этой болезни и вовсе не поражать население Зимбабве. Ведь уровень здравоохранения здесь едва ли способен сдержать наступающую угрозу.