Как в Германии правительство обмануло медиков

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6 июля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото: pixabay.com

Немецкие клиники обязаны выделить места для пациентов с коронавирусом. Чтобы компенсировать потери клиник официальный Берлин платит за каждую койку. Но как оказалось, при расчетах медиков обманывают.

Немецкие клиники терпят убытки из-за борьбы с коронавирусом. Правительство обязало выделить медиков койки под больных коронавирусом. На их содержание выделяется определенная сумма. Но она не покрывает даже расходов врачей.

«За каждую кровать, освобожденную для пациента Covid-19, клиники получают 560 евро в день», — сообщила газета die Zeit: «Для клиник, оборудованных выше среднего, этого недостаточно. За свободное там место интенсивного лечения взимается плата от 800 до 900 евро в день».

В эту стоимость входит обслуживание оборудования, расходы на лекарства, а также работа персонала.

Пандемия наращивает темпы практически во всем мире. Исключением стала Европа. Там ситуация стабилизировалась настолько, что власти уже открыли границы для полутора десятков стран.

И хотя Германия входит в число стран, где сумели взять пандемию под контроль, официальный Берлин опасается второй волны. Поэтому не отказывается от профилактических мер.