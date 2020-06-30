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Европа хотела разрешить въезд россиянам

, 18:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Европа хотела разрешить въезд россиянам
Париж на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Гражданам России мог быть разрешен въезд в страны Евросоюза. Лобби провалилось лишь по одной причине. Ее назвали британские масс-медиа.

Евросоюз открывает границы с первого июля. Это будет уже в среду, то бишь завтра. На континент смогут въехать туристы из полутора десятка стран. В их число вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Поводом для принятия этого решения стали намерения сохранить туризм. И поначалу в Евросоюзе рассматривали кандидатуры Соединенных Штатов и России для того, чтобы разрешить гражданам двух стран также посещать Европу. Но это лобби провалилось.

Причиной провала лобби стал высокий уровень короанвируса. Что США, что Россия входят в число стран-лидеров коронавирусной статистики.

Нужно отметить, что утвержденный перечень не является закостеневшим. Через две недели он может быть расширен. Да и в целом, сам список носит лишь рекомендательный характер. Входящие в Евросоюз страны могут его утвердить, либо отказаться от него.

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