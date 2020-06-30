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От коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

, 12:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

От коронавируса умерли больше 500 тысяч человек
фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в полмиллиона. Такова данные ресурса Worldometers.

По последним данным умерли 508 520 человек. Заразившихся уже насчитывается10 426 075, а вылечившихся 5 681 700 человек.

В Соединенных Штатах самая тяжелая статистика. Пару дней назад количество новых случаев заражения коронавирусом там внезапно выросло и теперь балансирует на уровне 40 тысяч. Накануне там заразились 44 734 человека.

На втором месте Бразилия, в которой насчитали уже 1 370 488 заразившихся. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.

В остальном мире пандемия отступает. Евросоюз с первого июля открывает границы для 14 стран. Это произойдет в среду, уже завтра.

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Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Новые диагнозы

Мир в целом

10,426,075

508,520

5,681,700

+160,985

1

США

2,681,811

128,783

1,117,177

+44,734

2

Бразилия

1,370,488

58,385

757,462

+25,234

3

Россия

647,849

9,320

412,650

+6,719

4

Индия

568,315

16,917

335,577

+18,339

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