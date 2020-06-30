От коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

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30 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в полмиллиона. Такова данные ресурса Worldometers.

По последним данным умерли 508 520 человек. Заразившихся уже насчитывается10 426 075, а вылечившихся 5 681 700 человек.

В Соединенных Штатах самая тяжелая статистика. Пару дней назад количество новых случаев заражения коронавирусом там внезапно выросло и теперь балансирует на уровне 40 тысяч. Накануне там заразились 44 734 человека.

На втором месте Бразилия, в которой насчитали уже 1 370 488 заразившихся. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.

В остальном мире пандемия отступает. Евросоюз с первого июля открывает границы для 14 стран. Это произойдет в среду, уже завтра.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Новые диагнозы Мир в целом 10,426,075 508,520 5,681,700 +160,985 1 США 2,681,811 128,783 1,117,177 +44,734 2 Бразилия 1,370,488 58,385 757,462 +25,234 3 Россия 647,849 9,320 412,650 +6,719 4 Индия 568,315 16,917 335,577 +18,339