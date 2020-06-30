От коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в полмиллиона. Такова данные ресурса Worldometers.
По последним данным умерли 508 520 человек. Заразившихся уже насчитывается10 426 075, а вылечившихся 5 681 700 человек.
В Соединенных Штатах самая тяжелая статистика. Пару дней назад количество новых случаев заражения коронавирусом там внезапно выросло и теперь балансирует на уровне 40 тысяч. Накануне там заразились 44 734 человека.
На втором месте Бразилия, в которой насчитали уже 1 370 488 заразившихся. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.
В остальном мире пандемия отступает. Евросоюз с первого июля открывает границы для 14 стран. Это произойдет в среду, уже завтра.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Новые диагнозы
|
Мир в целом
|
10,426,075
|
508,520
|
5,681,700
|
+160,985
|
1
|
США
|
2,681,811
|
128,783
|
1,117,177
|
+44,734
|
2
|
Бразилия
|
1,370,488
|
58,385
|
757,462
|
+25,234
|
3
|
Россия
|
647,849
|
9,320
|
412,650
|
+6,719
|
4
|
Индия
|
568,315
|
16,917
|
335,577
|
+18,339