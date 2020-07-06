Политолог заявил о готовности Зеленского начать новую большую войну в Донбассе
6 июля 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Украинский президент Владимир Зеленский готов начать новую большую войну на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил политический эксперт Антон Бредихин, пишут российские интернет-СМИ.
Как отметил процитированный изданием ФАН Бредихин, для Зеленского в связи со значительным расширением его полномочий, касающихся военной мобилизации, наступило «специфическое время» для проведения боевых действий. Теперь для призыва в действующую армию запасников достаточно одного президентского указа.
Политолог выразил уверенность в том, что киевская сторона постарается использовать «потенциал для ведения войны», который «усиливается все серьезнее».
Ранее в понедельник стало известно о новых потерях украинских силовиков в Донбассе в результате ответной атаки бойцов непризнанной ДНР.
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