Бойцы ДНР уничтожили военного и грузовик ВСУ в ответ на артобстрел Горловки

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6 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В ДНР проинформировали о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе. Соответствующие сведения содержатся в заявлении, распространенном Народной милицией самопровозглашенной республики.

В заявлении отмечается, что сегодня утром под огнем крупнокалиберной артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки. Обстрел велся с позиций 35-й бригады.

В результате ответной атаки силам ДНР удалось ликвидировать одного украинского военного, двое получили ранения. Кроме того, уничтожен грузовик, который подвозил снаряды.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуме назвали возможный срок уничтожения флота Украины в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией.