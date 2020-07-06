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Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России
Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

Сатановский констатировал в эфире радиостанции «Вести FM» возрождение нацизма на Украине, в Молдавии и в прибалтийских республиках. Именно эти государства, согласно точке зрения политолога, могут стать плацдармами для новой войны Запада против России.

Ранее в понедельник сообщалось, что Алексей Неижпапа, занимающий должность командующего Военно-морскими силами Украины, заявил о подготовке к конфронтации с РФ.

ДЦ

В мире

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

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