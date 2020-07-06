Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

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6 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

Сатановский констатировал в эфире радиостанции «Вести FM» возрождение нацизма на Украине, в Молдавии и в прибалтийских республиках. Именно эти государства, согласно точке зрения политолога, могут стать плацдармами для новой войны Запада против России.

Ранее в понедельник сообщалось, что Алексей Неижпапа, занимающий должность командующего Военно-морскими силами Украины, заявил о подготовке к конфронтации с РФ.