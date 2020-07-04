Сатановский заявил о способности России уничтожить весь флот США в Черном море

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4 июля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Российская Федерация способна уничтожить весь флот Соединенных Штатов в Черном море в случае военного конфликта. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Как пишет интернет-издание ФАН, ранее были обнародованы сведения, согласно которым американская сторона якобы готовится к отправке свои кораблей в акваторию Черного моря. Согласно точке зрения Сатановского, военные США всегда просчитывают риски, поэтому вряд ли решатся на подобную провокацию.

Эксперт добавил, что в распоряжении Москвы имеются эффективные средства противодействия флоту потенциального противника в Черном море, среди них дислоцированные на территории Крымского полуострова комплексы С-400. Россия может спокойно потопить все корабли США, сколько бы их не зашло в акваторию, отметил Евгений Сатановский.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Василий Дандыкин, военный эксперт, предрек «очень жесткий» ответ России в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту.