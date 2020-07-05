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Девушка после трех месяцев карантина обнаружила в квартире «картошку-мутанта»

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Девушка после трех месяцев карантина обнаружила в квартире «картошку-мутанта»
фото: картофель, pixabay.com

Во Франции местная жительнице, отсутствовавшая в своей квартире три месяца, испугалась «необычного существа» на кухне. Отмечается, что Донна Поре на период коронавирусных ограничений покинула жилище и отправилась в город Кан.

Согласно источнику, на кухне у девушки проросла купленная ею в марте картошка. По ее словам, открыв дверь, она испугалась «странное очертание в задней части кухни», похожее на «щупальца».

«Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка», - поделилась Донна, отметив, что пришла в ужас от увиденного.

Позже девушка осознала, что это всего лишь побеги картофеля. Она добавила, что ей пришлось убирать клубни несколько часов.

БА

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