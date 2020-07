Девушка после трех месяцев карантина обнаружила в квартире «картошку-мутанта»

Во Франции местная жительнице, отсутствовавшая в своей квартире три месяца, испугалась «необычного существа» на кухне. Отмечается, что Донна Поре на период коронавирусных ограничений покинула жилище и отправилась в город Кан.

Согласно источнику, на кухне у девушки проросла купленная ею в марте картошка. По ее словам, открыв дверь, она испугалась «странное очертание в задней части кухни», похожее на «щупальца».

«Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка», - поделилась Донна, отметив, что пришла в ужас от увиденного.

Позже девушка осознала, что это всего лишь побеги картофеля. Она добавила, что ей пришлось убирать клубни несколько часов.

Terrified woman returns home to find mutant potatoes have invaded her kitchen https://t.co/k2KZl6JfKW?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/ZnuUJqwNKh