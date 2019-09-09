В Британии супруги нашли у себя во дворе неизвестное существо

Семейная пара из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, обнаружили во двое своего дома странное существо.

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что в четверг, 5 сентября, заметили у себя во дворе "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба". Мужчина отметил, что животное выглядело так, будто его съели наполовину, а затем он упал с неба, а женщина призналась, что после увиденного не могла уснуть, пишет издание "Hull Live".

Супруги посадили существо в стакан и попытались выяснить в Интернете информацию о том, кто это может быть, но так ничего и не нашли.

Местные СМИ предположили, что пара обнаружила гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.