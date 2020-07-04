В семье Трампа заразились коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Independent

Кимберли Гилфлой на фото Globallookpress.com/ Sonia Moskowitz

У подруги Дональда Трампа младшего положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила британская the Independent.

О заражении Кимберли Гилфойл стало известно накануне. Она сделала тест на коронавирус. Он оказался положительным. Кимберли Гилфойл входит в ближайшее окружение президента США. Она является подругой сына Дональда Трампа.

Трамп младший уже тоже проверился. Вроде как, он не заразился. Официальные власти заявляют, что с президентом США Кимберли Гилфойл до заражения не контактировала. Однако она была на митинге Дональда Трампа 20 июня.

После того митинга коронавирус был обнаружен у бизнесмена Германа Кейна. Он входит в окружение президента США. Кроме того, COVID-19 был выявлен в предвыборном штабе Дональда Трампа.

О состоянии здоровья американского лидера точных сведений нет. Медики следят за Дональдом Трампом. Они ничего не заявляли. Впрочем, в последнее время в Вашингтоне замечают странное. Белый дом ввел режим коронавирусной цензуры. А это значит, как обстоят дела в администрации американского президента, теперь можно узнать только из слухов.