Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В предвыборном штабе Трампа началась эпидемия коронавируса

, 00:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

В предвыборном штабе Трампа началась эпидемия коронавируса
фото: pixabay.com

Еще у двух сотрудников из штаба Трампа выявлен коронавирус. Количество заразившихся из окружения президента США увеличилось до шести.

Теперь уже у шести сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа выявлен коронавирус. Об этом сообщило агентство Reuters. Все заразившиеся принимали участие в митинге, который состоялся в субботу.

«После очередного тестирования сотрудников предвыборного штаба в Талсе были выявлены еще два участника, у которых был выявлен коронавирус», — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа: «Эти сотрудники присутствовали на митинге. Они были в масках в течение всего мероприятия».

Команда Дональда Трампа оправилась от скандала. Накануне стало известно о розыгрыше подростков. Они сумели спровоцировать пранк, и подбили свою аудиторию подавать заявки на участие в митинге Трампа, но отказаться от посещения мероприятия. Его предвыборный штаб заявлял о миллионе участников, которые захотели поддержать нынешнего президента США в предвыборной гонке. Однако на митинг пришло чуть больше 6 тысяч человек.

В понедельник митинг снова попал в информационную повестку. Теперь уже в связи с выявлением коронавируса у организаторов. Заразился ли сам Дональд Трамп не сообщается.

В мире

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью