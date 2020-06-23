В предвыборном штабе Трампа началась эпидемия коронавируса

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23 июня 2020, 00:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

фото: pixabay.com

Еще у двух сотрудников из штаба Трампа выявлен коронавирус. Количество заразившихся из окружения президента США увеличилось до шести.

Теперь уже у шести сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа выявлен коронавирус. Об этом сообщило агентство Reuters. Все заразившиеся принимали участие в митинге, который состоялся в субботу.

«После очередного тестирования сотрудников предвыборного штаба в Талсе были выявлены еще два участника, у которых был выявлен коронавирус», — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа: «Эти сотрудники присутствовали на митинге. Они были в масках в течение всего мероприятия».

Команда Дональда Трампа оправилась от скандала. Накануне стало известно о розыгрыше подростков. Они сумели спровоцировать пранк, и подбили свою аудиторию подавать заявки на участие в митинге Трампа, но отказаться от посещения мероприятия. Его предвыборный штаб заявлял о миллионе участников, которые захотели поддержать нынешнего президента США в предвыборной гонке. Однако на митинг пришло чуть больше 6 тысяч человек.

В понедельник митинг снова попал в информационную повестку. Теперь уже в связи с выявлением коронавируса у организаторов. Заразился ли сам Дональд Трамп не сообщается.