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Подростки разыграли Дональда Трампа

, 20:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: NYT

Подростки разыграли Дональда Трампа
Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

Пользователи приложения TikTok разыграли предвыборнный штаб Дональда Трампа. Они спровоцировали «бешеную» популярность нынешнего президент США накануне предвыборного митинга. Популярность оказалась фейковой.

Розыгрыш начался после призывов тинейджеров из TikTok разыграть Дональда Трампа. Его штаб анонсировал предвыборный митинг. В рамках розыгрыша пользователям предлагалось подать заявку на билет, но на само мероприятие не ходить.

Заявок было подано больше миллиона. Однако на сам митинг пришло лишь около 6,2 тысяч человек.

Сторонники Трампа заявили, что пранкеры были ни причем. По их версии причина низкой явки стали митинги, которые бушуют сейчас в Соединенных Штатах.

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