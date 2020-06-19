Трамп обратился к протестующим, которые планируют проведение акций во время его митинга

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19 июня 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Michael Reynolds/CNP/AdMedia

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил потенциальных протестующих в Оклахоме, где завтра состоится его митинг, что "их встретят не так, как в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе".

Трамп призвал всех "протестующих, подстрекателей, анархистов, грабителей или неудачников", которые направляются в Оклахому, чтобы принять участие в акциях, понять, что с ними обойдутся не так, как в других городах США. "Это будет выглядеть совсем по-другому!" – заявил президент США.

Ранее Трамп подверг руководство Миннеаполиса, Сиэтла и Нью-Йорка критике за "недостаточную реакцию" на беспорядки, которые возникли из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.