Трамп утверждает, что СМИ скрывают информацию о «леворадикальном перевороте» в Сиэтле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что средства массовой информации слишком мало говорят о протестах в Сиэтле. По мнению американского лидера, журналисты замалчивают факты.
Трамп поинтересовался, замечает ли кто-нибудь, как мало в СМИ появляется данных о "леворадикальном перевороте в Сиэтле". Глава США убежден, что это делается "очень даже намеренно", поскольку журналисты понимают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Президент добавил, что мэру Сиэтла и губернатору штта Вашингтон должно быть стыдно за себя.
Напомним, ранее протестующие заняли несколько кварталов в центре города и заявили о создании "Автономной зоны Капитолийского холма".