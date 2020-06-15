Трамп утверждает, что СМИ скрывают информацию о «леворадикальном перевороте» в Сиэтле

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15 июня 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что средства массовой информации слишком мало говорят о протестах в Сиэтле. По мнению американского лидера, журналисты замалчивают факты.

Трамп поинтересовался, замечает ли кто-нибудь, как мало в СМИ появляется данных о "леворадикальном перевороте в Сиэтле". Глава США убежден, что это делается "очень даже намеренно", поскольку журналисты понимают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Президент добавил, что мэру Сиэтла и губернатору штта Вашингтон должно быть стыдно за себя.

Напомним, ранее протестующие заняли несколько кварталов в центре города и заявили о создании "Автономной зоны Капитолийского холма".