В США прошел специальный митинг для двух обычных американцев

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4 июля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

кадр протеста семьи юристов из Сент-Луиса

Семейная пара из Сент-Луиса снова попала в новостную повестку. Возле дома семейной четы прошел митинг активистов Black lives matter (Жизнь черных имеет значение). Это был специальный митинг для двух рядовых американцев.

Семейная пара из Сент-Луиса стала известной после того, как она выразила гражданскую позицию. В городе проходил митинг. Протестующие двигались мимо дома Марка Макклоски. Он выскочил на улицу вместе с женой.

Это были обычные американцы, они работают адвокатами. Самому Марку Макклоски 61 год, его супруге 63 года. Они стали известны только потому, что выскочили навстречу толпе с оружием в руках. Глава семейства направлял на протестующих армейскую автоматическую винтовку. Его жена держала в руках пистолет.

Американские СМИ показали кадры этого протеста против протеста. Так семейная пара приобрела известность. Накануне в Сент-Луисе прошел специальный митинг для семьи Макклоски. Протестующие пришли к дому этой четы американцев. Они выкрикивали лозунги и пытались перелезть через ворота.