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В США семейная пара вышла с армейским оружием против митинга

, 18:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В США семейная пара вышла с армейским оружием против митинга
скриншот youtube-видео из Сент-Луиса

Супружеская пара из Сент-Луиса пыталась остановить протестующих, которые двигались в сторону дома мэра. Америка почти на грани гражданской войны.

Эта история уже наделала много шуму в Соединенных Штатах. В Сент-Луисе проходил митинг. Митингующие явились в фешенебельный район и двигались в сторону дома градоначальника. Неожиданно на пороге одного из домов появилась семейная пара. Глава семейства держал в руках армейскую винтовку, а его супруга пистолет.

«Супружеская пара размахивала огнестрельным оружием в сторону группы протестующих, которые маршировали через их престижный район Сент-Луиса в воскресенье вечером по пути к дому мэра Лиды Крузон», — сообщают американские СМИ.

Соединенные Штаты утонули в массовых протестах, которые были спровоцированы движением Black lives matter, что переводится как «Жизнь черных имеет значение». Страна живет в предвкушении гражданской войны. Полицейские уже признаются, что не могут дождаться, когда она начнется.

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