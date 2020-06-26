В США чернокожий оценил рабство в триллионы долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июня 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

лагерь протестующих в Нью-Йорке на фото Globallookpress.com/ Keystone Press Agency

14 триллионов долларов. В такую сумму оценены репарации за рабство. С предложением выступил Роберт Джонсон. Он основатель Black Entertainment Television и сам чернокожий.

Оценка репараций уже всколыхнуло американский истеблишмент. Роберт Джонсон, основатель Black Entertainment Television, так называется кабельный канал для афроамериканцев, заявил, что американцы должны заплатить неграм за рабство 14 триллионов долларов.

«Я думаю, что это было бы огромным эмоциональным успокоением вины», — пояснил Роберт Джонсон: «Никто не говорит о наличных деньгах, но черные люди понимают наличные деньги».

Идея чернокожего телевизионщика заключается в том, чтобы выплатить компенсации 40 миллионам афроамериканцам. Каждому из них предлагается выплатить около 350 000 долларов. Выплаты предлагается производить в течение 30 лет.

Американские политики удивились. Но сейчас в Соединенных Штатах тревожно, поэтому начали отвечать уклончиво.

«Я думаю, что мы всегда работаем над этой идеей в этой стране», — комментирует идею Роберта Джонсона сенатор Митч Макконнелл: «но никто из ныне живущих не был ответственен за это, и я не думаю, что мы должны пытаться выяснить, как компенсировать это».

Американские СМИ называют предложение Джонсона «спорной идеей». Но сейчас в США митинги, поэтому говорить прямо, что основатель Black Entertainment Television обнаглел чревато вспышками восстаний по всей стране. Соединенные Штаты, вообще, живут в предвкушении гражданской войны.

Внешний долг Соединенных Штатов уже превышает 26 триллионов долларов. Требуемая Джонсоном сумма равна половине этого долга. Попытка повесить еще 14 триллионов на шею США может обрушить мировую экономику.

Если власти США согласятся принять предложение чернокожего бизнесмена, доллар обрушится. Эти 350 тысяч превратятся, просто, в 350 долларов.

В Африке дикие звери испокон веков жрут аборигенов. И кажется будет справедливым отправить Роберта Джонсона на переговоры с африканскими львами. Пусть с ними сначала договорится о репарациях за убийства чернокожих.