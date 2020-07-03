Об очередной попытке реанимации Астанинского формата 

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: Pixabay

Президенты России, Ирана и Турции провели переговоры по сирийскому урегулированию — встреча прошла в режиме видеоконференции 1 июля 2020 года. По ее итогам было принято совместное заявление, в котором стороны подтвердили готовность последовательно добиваться мира в Сирии, а также осудили действия США и Израиля в этой стране.

Как и ожидалось, эта встреча мало что добавила в уже известные всем постулаты и позиции трех стран, взявших на себя роль посредников и «гарантов» мирного урегулирования сирийского конфликта. Сложилось впечатление, что это мероприятие носило как бы дежурный пропагандистский характер и преследовало целью лишний раз заявить, что «Астанинской формат» все еще действует.

Вновь прозвучал избитый призыв к борьбе с терроризмом, при этом было заявлено, что главными очагами терроризма остаются Идлибская зона деэскалации и восточный берег реки Евфрат. Про ситуацию на подконтрольных Асаду и его иранским союзникам территорий ничего не говорилось, хотя имеется достаточно сведений о фактах грубого нарушения прав человека и массовых репрессий там со стороны властей и различных военизированных группировок. Тот же Эрдоган считает, что Асад - государственный террорист и пока он у власти, мира в Сирии не будет.

Осуждаются ограничительные санкции Вашингтона и Брюсселя по отношению режима Асада, из-за которых, якобы, 9 млн сирийцев оказались на грани голода и нет возможности приступить к восстановлению экономики страны. Владимир Путин призвал партнеров подумать над вариантами оказания гуманитарной помощи сирийцам на подконтрольных Асаду территориях. О 12 млн сирийцев, проживающих в палаточных лагерях в сопредельных странах и на неподконтрольных Асаду территориях, Москва и ее партнеры ничего не говорят.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что он борется с сепаратистскими силами в Сирии, под которыми явно имеет в виду курдский автономный район «Рожава». При этом он выразил уверенность, что с помощью «астанинской тройки» Сирия обретет стабильность и мир. Можно не сомневаться, что Эрдоган видит будущую Сирию протурецкой, где у власти будут представители арабо-суннитского большинства и туркоманы под эгидой родственных Анкаре «Братьев-мусульман».

Президент Ирана Хасан Рухани сделал упор на «незаконном присутствии оккупационных сил США в Сирии», что, по его мнению, является дестабилизирующим фактором для страны, а также для всего региона. Особую озабоченность Тегерана вызывают действия американцев в нефтедобывающих районах Сирии. В совместном заявлении участники встречи осудили незаконный захват сирийских нефтяных месторождений и присвоение доходов от них. Сейчас крупнейшие месторождения, находящиеся в Дейр-эз-Зоре и Румейлане, контролируют курдские ополченцы и арабские племена Заевфратья при поддержке сил специального назначения и армейской авиации США.

В своих комментариях по поводу состоявшейся видеоконференции спецпредставитель США по Сирии отметил, что Россия, Турция и Иран все еще пытаются перехватить инициативу сирийского урегулирования у ООН. Однако, США не считают «Астанинскую группу», способствующей разрешению сирийского конфликта, и не будут сотрудничать с этим форматом. «Мы не работаем с “Астанинской группой” как с чем-то единым, и, конечно, не ведем никаких дел с Ираном. Наша политика в отношении Сирии основана, среди прочего, на том, что все силы в Сирии, подчиняющиеся Ирану, должны быть выведены из этой страны», – подчеркнул он. Очевидно, что господин Джеймс Джеффри имел в виду 80-ти тысячный иностранный шиитский военный контингент под общим руководством КСИР Ирана (ливанская «Хизбалла», иракские бригады «Хашд аш-Шааби», афганцы-хазарейцы, пакистанцы, йеменцы-хуситы, палестинцы).

Таким образом, прошедшая видеоконференция продемонстрировала явную неготовность России, Турции, Ирана и их оппонентов в лице США к каким-либо компромиссам и новым, более эффективным, шагам по сирийскому урегулированию.

Несмотря на явно противоположные подходы турецкого и иранского руководств к ситуации в Сирии и их стремление иметь в Дамаске свое марионеточное правительство, Россия пытается и дальше использовать их возможности по «наведению порядка» в этой стране. Тегеран выделяет ежегодно несколько миллиардов долларов на поддержку режима арабо-алавитского меньшинства Асада, оказывает ему военную и военно-техническую помощь, содержит корпус иностранных наемников. Анкара поддерживает вооруженную оппозицию и радикальные исламистские группировки, расширяет свой плацдарм в северных районах Сирии за счет вытеснения курдов, создает новые альтернативные Дамаску органы власти и силовые структуры. Эти две страны, по сути, развязали в Сирии прокси-войну между собой руками своих сателлитов.

Сирийцы оказались как бы в заложниках этих двух региональных хищников, которые, как стервятники, делят свою добычу на развалинах бывшей Сирийской Арабской Республики. Судя по вниманию, которое главы Турции и Ирана уделили нефтяным месторождениям на Восточном берегу реки Евфрат, они хотели бы вытеснить оттуда американских военных и отобрать у сирийских граждан (курдов и арабов) принадлежащие им по праву природные богатства. Вряд ли в планах Анкары и Тегерана вернуть эти скважины и перерабатывающие заводы Асаду. Скорее всего, Эрдоган намерен тем самым лишить Сирийский Курдистан источников существования и продолжить контрабанду нефти и нефтепродуктов, которая была им хорошо налажена с ИГИЛ (запрещено в РФ) во времена Исламского халифата (2014-17 гг.). Иранские аятоллы, в свою очередь, испытывая все большие финансово-экономические трудности, хотели бы хоть часть своих расходов на поддержку режима Асада покрывать за счет приватизации нефтяных ресурсов Заевфратья.

Похоже, что судьба сирийского народа мало волнует не только участников Астанинской сделки, но и мирового сообщества. Что можно было бы предпринять для выхода из сирийского тупика?

Надежды на то, что персы-шииты и турки-исламисты спасут сирийцев, большую часть которых представляют арабы-сунниты и курды, не приходится. Настало время вывести из Сирии все иностранные войска и наемников и дать возможность самим сирийцам решать свою судьбу. При необходимости можно было бы провести миротворческую или гуманитарную операцию в САР в формате ООН. В качестве посредников и гарантов мира и безопасности в Сирии можно было бы привлечь Лигу арабских государств.