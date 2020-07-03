Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Представитель Трампа назвал лишней тратой денег «ужасные» «Посейдон» и «Буревестник»

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель Трампа назвал лишней тратой денег «ужасные» «Посейдон» и «Буревестник»
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Маршалл Биллингсли, спецпредставитель главы США Дональда Трампа по контролю над вооружениями, высказался на своей странице в Twitter о российском подводном беспилотнике «Посейдон» и оснащенной ядерным двигателем ракете «Буревестник».

Биллингсли отметил, что РФ следует избавиться от названных систем, так как их испытания, возможно, отрицательно влияют на радиационный фон в Европе. Кроме того, представитель Трампа назвал «Посейдон» и «Буревестник» «ужасными» и высказал мнение, что разработка данного оружия является лишней тратой денег.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu рассказало, с помощью чего Россия будет защищать Калининград в случае нападения на регион американцев.

ДЦ

В мире

Российский политолог Марков допустил начало Третьей мировой из-за спецслужб США

Российский политолог Марков допустил начало Третьей мировой из-за спецслужб США

Безответственные действия спецслужб США могут привести к началу Третьей мировой. Соответствующий вариант развития событий допустил в разговоре с журналистами Сергей Марков, российский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью