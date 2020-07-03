Представитель Трампа назвал лишней тратой денег «ужасные» «Посейдон» и «Буревестник»

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3 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Маршалл Биллингсли, спецпредставитель главы США Дональда Трампа по контролю над вооружениями, высказался на своей странице в Twitter о российском подводном беспилотнике «Посейдон» и оснащенной ядерным двигателем ракете «Буревестник».

Биллингсли отметил, что РФ следует избавиться от названных систем, так как их испытания, возможно, отрицательно влияют на радиационный фон в Европе. Кроме того, представитель Трампа назвал «Посейдон» и «Буревестник» «ужасными» и высказал мнение, что разработка данного оружия является лишней тратой денег.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu рассказало, с помощью чего Россия будет защищать Калининград в случае нападения на регион американцев.