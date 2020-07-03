Sohu назвало оружие РФ для отражения атаки на Калининград в случае нападения США

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3 июля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появился материал, в котором рассказывается, какое оружие будет использовать Российская Федерация для отражения атаки на Калининград в случае нападения на регион со стороны Соединенных Штатов.

Согласно точке зрения авторов издания Sohu, планы по развертыванию американских войск на территории Польши объясняются желанием Вашингтона подобраться как можно ближе к российским границам. Калининград является препятствием на этом пути США.

В процитированной публикации говорится, что в случае захвата эксклава перед США «откроется прямая дорога на Россию», однако взять под контроль Калининград будет крайне сложно. Отмечается, что защищать регион готова российская система ПВО, тактические ракетные комплексы, танки, самолеты и корабли.

Ранее в пятницу сообщалось, что Сергей Марков, отечественный аналитик, допустил начало нового глобального конфликта из-за американских спецслужб.