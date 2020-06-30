Аналитик рассказал о способности «роя» российских «Посейдонов» уничтожить США
30 июня 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: «НьюИнформ»
Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, рассказал о способности российских подводных беспилотников «Посейдон» уничтожить Соединенные Штаты. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
По словам Кнутова, «рой» «Посейдонов» из шести аппаратов может вызвать цунами, которое смоет базы американского флота или побережье, где проживает около 60-70% населения США. Стране будет нанесен такой ущерб, после которого она прекратит свое существование, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что китайское сетевое издание Sohu поведало об оружии РФ, которое способно вызвать панику у американских военных.
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