Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Аналитик рассказал о способности «роя» российских «Посейдонов» уничтожить США

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Аналитик рассказал о способности «роя» российских «Посейдонов» уничтожить США
Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, рассказал о способности российских подводных беспилотников «Посейдон» уничтожить Соединенные Штаты. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По словам Кнутова, «рой» «Посейдонов» из шести аппаратов может вызвать цунами, которое смоет базы американского флота или побережье, где проживает около 60-70% населения США. Стране будет нанесен такой ущерб, после которого она прекратит свое существование, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что китайское сетевое издание Sohu поведало об оружии РФ, которое способно вызвать панику у американских военных.

ДЦ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью