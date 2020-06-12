Forbes назвал потенциальных возможных «убийц» российского ядерного «Посейдона»

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12 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Американские моряки с торпедой, US Navy / globallookpress.com

Названы потенциальные возможные «убийцы» российского ядерного подводного беспилотника «Посейдон». Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Журнал Forbes пишет, «Посейдон» является источником угрозы для городов Соединенных Штатов, расположенных на побережье. Вероятно, с аппаратом смогут справиться американская торпеда Mk 48 Advanced Capability или британская Spearfish, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что генерал Айтеч Бижев спрогнозировал ответ России в случае обрушения на территорию страны американского «ракетного ливня».