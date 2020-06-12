Генерал предрек ответ Москвы в случае обрушения «ракетного ливня» США на Россию

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12 июня 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российский генерал-лейтенант Айтеч Бижев, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ, прокомментировал появившийся на страницах американских СМИ материал, в котором говорится о способности Соединенных Штатов обрушить на РФ «ракетный ливень» со стороны Черного моря.

Бижев, разбирая публикацию, подготовленную журналом The National Interest после полета бомбардировщиков США над Черным морем, отметил, что в случае ракетной атаки с самолетов она будет «перемолота» огнем российской эшелонированной системы ПВО. Данная система, в частности, включает в себя комплексы С-300 и С-400, которые гарантированно уничтожают за 600 километров все потенциально опасные объекты. После перехвата ракет были бы ликвидированы их носители, заявил генерал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Дмитрий Литовкин предсказал уничтожение США в случае их удара по России.