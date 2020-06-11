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Бывший полковник предсказал уничтожение США в случае их военного удара по России

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Бывший полковник предсказал уничтожение США в случае их военного удара по России
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Полковник в отставке, российский военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал недавнее заявление украинской консалтинговой компании Defense Express о способности американской авиации атаковать Сибирь.

Как отметил экс-полковник, у самолетов США есть крылатые ракеты, которые могут преодолевать значительные расстояния и нести ядерные боезаряды. При этом в распоряжении РФ также имеется мощное оружие, констатировал Литовкин. Согласно его прогнозу, если Соединенные Штаты решат ударить по России, североамериканское государство будет уничтожено.

Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал оружие РФ, которое способно разрушить города США.

ДЦ

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