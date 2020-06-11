Бывший полковник предсказал уничтожение США в случае их военного удара по России

Полковник в отставке, российский военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал недавнее заявление украинской консалтинговой компании Defense Express о способности американской авиации атаковать Сибирь.
Как отметил экс-полковник, у самолетов США есть крылатые ракеты, которые могут преодолевать значительные расстояния и нести ядерные боезаряды. При этом в распоряжении РФ также имеется мощное оружие, констатировал Литовкин. Согласно его прогнозу, если Соединенные Штаты решат ударить по России, североамериканское государство будет уничтожено.
Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал оружие РФ, которое способно разрушить города США.