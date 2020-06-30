Издание Sohu рассказало о способном вызвать панику у военных США оружии России

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30 июня 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В китайском интернет-сегменте появился материал, в котором рассказывается о российской станции визуально-оптических помех «Филин». Предполагается, что данным оружием будут оснащаться все современные корабли РФ.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания Sohu, дальность действия «Филина» составляет около пяти километров. Оружие воздействует на зрачки и зрительные нервы живой силы врага, заставляя личный состав испытывать головокружение и временно ослепляя его.

В процитированной публикации отмечается, что использование «Филина» в боестолкновении с военными США может принести большую пользу силам РФ. Под воздействием станции американские солдаты могут впасть в панику и потерять контроль над ситуацией, полагают журналисты Sohu.

Ранее на страницах британской прессы разместили публикацию, где говорится о способности Пекина уничтожить до 90% населения Соединенных Штатов с помощью удара из атмосферы.