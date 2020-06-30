The Sun поведал о способности КНР уничтожить до 90% жителей США ударом из атмосферы
30 июня 2020, 08:44[ «Аргументы Недели» ]
Китай способен убить до 90% населения Соединенных Штатов с помощью удара из атмосферы. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах британских СМИ.
Таблоид The Sun отмечает, что китайцам удалось получить доступ к технологиям, позволившим создать электромагнитное импульсное оружие. В процитированной публикации описывается возможный сценарий его применения, предполагающий взрыв в атмосфере, который приведет к появлению волны энергии. Она выведет из строя электрическое оборудование и электросети, в результате будут нейтрализованы все американские авианосцы и уничтожены до 90% жителей США, прогнозируют британские журналисты.
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