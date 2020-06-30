Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

The Sun поведал о способности КНР уничтожить до 90% жителей США ударом из атмосферы

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

The Sun поведал о способности КНР уничтожить до 90% жителей США ударом из атмосферы
Спутник, pixabay.com

Китай способен убить до 90% населения Соединенных Штатов с помощью удара из атмосферы. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun отмечает, что китайцам удалось получить доступ к технологиям, позволившим создать электромагнитное импульсное оружие. В процитированной публикации описывается возможный сценарий его применения, предполагающий взрыв в атмосфере, который приведет к появлению волны энергии. Она выведет из строя электрическое оборудование и электросети, в результате будут нейтрализованы все американские авианосцы и уничтожены до 90% жителей США, прогнозируют британские журналисты.

Ранее во вторник сообщалось, что в Киеве заявили о готовности к «военному вторжению» России с Кавказа.

ДЦ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью