The Sun поведал о способности КНР уничтожить до 90% жителей США ударом из атмосферы

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30 июня 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Спутник, pixabay.com

Китай способен убить до 90% населения Соединенных Штатов с помощью удара из атмосферы. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun отмечает, что китайцам удалось получить доступ к технологиям, позволившим создать электромагнитное импульсное оружие. В процитированной публикации описывается возможный сценарий его применения, предполагающий взрыв в атмосфере, который приведет к появлению волны энергии. Она выведет из строя электрическое оборудование и электросети, в результате будут нейтрализованы все американские авианосцы и уничтожены до 90% жителей США, прогнозируют британские журналисты.

Ранее во вторник сообщалось, что в Киеве заявили о готовности к «военному вторжению» России с Кавказа.