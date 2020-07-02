Политолог оценил слова о последнем президенте Украины в лице Зеленского

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2 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Владимир Зеленский «близок к тому, чтобы стать последнем президентом Украины».

«Чаще, говоря о том, что Зеленский — последний президент Украины, имеют в виду, что история «незалежной» Украины, как государства может закончится, а не в связи с тем, что она стает парламентской страной. Попытки натянуть бандеровское мировоззрение на всю Украину может закончиться тем, что страна треснет по швам, которые были и раньше, но не представляли серьезной угрозы при СССР и даже в эпоху «независимости», - пояснил он.

Дудчак отметил, что «проще иметь одного лидера, с необходимым набором полномочий, чем пасти стадо в 450 голов». По его словам, в любом случае «без указаний из-за океана» серьезные решения на Украине не принимаются.

«… найдутся заинтересованные силы, заменить его на посту лучшего «слуги американского народа». Особой личной ценности на посту президента Зеленский не представляет. Пока еще удается дурить людям голову пустой болтовней, и пока рейтинг будет выше плинтуса, сможет поработать. На долго ли хватит…», - добавил он. Он объяснил, что желание Зеленского стать президентом было подкреплено амбициями, гордыней и соблазном.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил Владимиру Зеленскому о шуточном ролике про принадлежность полуострова с его участием до президентства.