Украинский депутат считает, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины
30 июня 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны. Политик считает, что Зеленский разочаровал многих проголосовавших за него граждан.
«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: "президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», - считает Рабинович. По его словам, сейчас Украина ближе ко второму варианту. Депутат добавил, что Зеленский не знает, что делать с государством.
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