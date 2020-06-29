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Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины
Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Украинскому государству грозит распад на части. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Период времени, когда на пост президента страны был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца». Украина «неуправляема», она находится на грани распада, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Гордон.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский эксперт Андрей Головачев предсказал «неизбежную» войну между Украиной и Россией. По данному вопросу аналитик высказался в соцсети Facebook.

ДЦ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

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