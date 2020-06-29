Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

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29 июня 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Украинскому государству грозит распад на части. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Период времени, когда на пост президента страны был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца». Украина «неуправляема», она находится на грани распада, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Гордон.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский эксперт Андрей Головачев предсказал «неизбежную» войну между Украиной и Россией. По данному вопросу аналитик высказался в соцсети Facebook.