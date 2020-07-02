Аксенов рассказал о «пророческой шутке» Зеленского про Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о шуточном ролике про принадлежность полуострова с его участием еще до вступления в должность главы государства. Соответствующее видео он опубликован у себя на странице в Facebook.
На размещённых кадрах Владимир Зеленский играет роль Ноя, который после потопа обсуждает с Богом свои владения:
«Вот видишь ту гору? Это твоя гора – Говерла! – А видишь ту реку? Это твоя река – Днепр!»
«Господи, а что там за полуостров?» - спрашивает Ной.
«Это не важно», – отвечает Господь.
«А, ну забыли про него», – заключает Ной.
Комментируя диалог, Аксенов отметил, что еще тогда «глас с небес» предупреждал Зеленского забыть про Крым. По его словам, теперь это будет закреплено поправкой в Конституции РФ о запрете отчуждения российских территорий: «За которую сегодня голосуют крымчане». Он отметил, что Зеленский давно все понимает, но, «играя роль украинского лидера», обязан следовать «сценарию западных режиссеров», поскольку он артист.