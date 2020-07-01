Губернатор Нью-Йорка: Трамп недооценил угрозы пандемии COVID-19

1 июля 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо полагает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недооценил угрозы, возникшие ранее в связи с распространением коронавируса нового типа.
В рамках пресс-конференции Куомо заявил, что Трамп не раз игнорировал тревожные факты, связанные с COVID-19, сравнивал данную болезнь с гриппом и уверял, что вспышка скоро пройдет. "Отрицать реальность бесполезно", – подчеркнул губернатор штата Нью-Йорк.
Эндрю Куомо также сообщил, что за прошедшие сутки на территории Штата коронавирус нового типа унес жизни 11 человек, а днем ранее – 13 человек. "Это самый низкий показатель с начала пандемии", – заметил губернатор.
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