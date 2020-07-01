Медики: смертность из-за COVID-19 в США может на 15% превышать официальные данные

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1 июля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: JAMA Internal Medicine

лаборатория, Zhang Chenlin/XinHua

Реальное количество число коронавируса нового типа в Соединенных Штатах Америки может превышать официальные показатели примерно на 15%.



Специалисты Йельского университета, Национальных институтов здравоохранения, компании Aledade, Массачусетского университета в Амхерсте, а также Университета Роскилле в Дании провели исследование и пришли к выводу, что общее количество зафиксированных за прошедшие три месяца летальных исходов, превышающих ежегодные статистические показатели, на 28% выше числа смертей от коронавирусной инфекции.

Ученые уточнили, что с начала марта по конец мая в США в общей сложности зарегистрировали 781 тысячу смертей, что на 122,3 тыс. превышает ежегодные статистические показатели. При этом к концу весны общее число умерших от последствий коронавируса составляло 95 235.

Разрыв между зафиксированными случаями смерти от коронавируса нового типа и общей избыточной смертностью может быть вызван рядом факторов, в частности, количеством проводимых тестов на наличие COVID-19. Несовпадение статистических данных может также объясняться разницей в подходе к регистрации летальных случаев, которые, предположительно, связаны с коронавирусной инфекцией.