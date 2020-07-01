В США спецслужбы взяли на себя охрану памятников

Охрану памятников в Соединенных Штатах взяли на себя спецслужбы. Дежурство несут сотрудники Министерства внутренней безопасности США.
Решение о том, чтобы передать охрану памятников спецслужам, появилось после поручения Дональда Трампа. Он потребовал предпринять решительные меры против вандалов.
«Мы заранее развернулись там», — заявил министр внутренней безопасности Чад Вулф: «Мы предварительно развертываем группы в определенных районах. Для своевременного реагирования на случаи вандализма мы держим в резерве группы быстрого реагирования».
Необходимость в защите памятинков появилась после массовых митингов, спровоцированных движением Black live matter («жизнь черных имеет значение»). Они начались по всей стране. Активисты крушат памятники.
Спецслужбы уже приступили к дежурствам. На выходных патрули усиливаются. А тем временем, дело уже движется к гражданской войне. Трамп может расконсервировать концентрационные лагеря.