В США спецслужбы взяли на себя охрану памятников

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1 июля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: Goballookpress.com/ Keiko Hiromi

Охрану памятников в Соединенных Штатах взяли на себя спецслужбы. Дежурство несут сотрудники Министерства внутренней безопасности США.



Решение о том, чтобы передать охрану памятников спецслужам, появилось после поручения Дональда Трампа. Он потребовал предпринять решительные меры против вандалов.

«Мы заранее развернулись там», — заявил министр внутренней безопасности Чад Вулф: «Мы предварительно развертываем группы в определенных районах. Для своевременного реагирования на случаи вандализма мы держим в резерве группы быстрого реагирования».

Необходимость в защите памятинков появилась после массовых митингов, спровоцированных движением Black live matter («жизнь черных имеет значение»). Они начались по всей стране. Активисты крушат памятники.

Спецслужбы уже приступили к дежурствам. На выходных патрули усиливаются. А тем временем, дело уже движется к гражданской войне. Трамп может расконсервировать концентрационные лагеря.