Британские реки утонули в нечистотах

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1 июля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Британские коммунальщики замусорили реки в стране. Подробности рассказала британская газета the Guardian в своем эксклюзивном материале.

Водные компании сбрасывали сточные воды в Англии 200 тысяч раз. Это данные за один только 2019 года. Британские реки оказались загаженными продуктами человеческой жизнедеятельности.

«Эти данные были получены путем запросов экологической информации», — объяснила газета the Guardian своим читателям: «Они показывают уровень сброса сточных вод из ливневых стоков по всей Англии девятью каналами и дают исчерпывающую картину масштабов загрязнения. Критики обычно называют это обширным сбросом неочищенных сточных вод».

Самыми загрязненными реками в Британии оказались Темза, Уиндраш, Чесс, Эйвон, Северн, Уорф. По описанию инсайдеров, которые предоставили газетчикам информацию, сбросы в реки представляют собой «ужасную смесь гадостей».

Эксперты считают, что коронавирус может попадать в реки через сточные воды. Британия находится на пятом месте по количеству заразившихся коронавирусом в мире. С наступлением лета англичане высыпали на реки. Это даже уже шокировало немецкую прессу.

По данным газеты экологи неоднократно информировали промышленников о рисках. Но те игнорировали угрозы.

КАРТА СТОКОВ В БРИТАНСКИЕ РЕКИ НА СКРИНШОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТРАНИЧКИ