В Германии накрыли подполье националистов

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29 июня 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Немецкие спецслужбы выявили группу националистов, которые собирали информацию на политиков. В Германии это стало сенсацией.

Националисты общались в чате. Они были последователями крайних правых идей. Большей частью занимались радикальной пропагандой. Но в ходе расследования выяснилось, что это целая группа. Ее члены собирали информацию на ведущих политиков Германии.

«В списке политиков фигурировали министр иностранных дел Хайко Маас, федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффи, один из министров Мекленбурга-передней Померании Мануэла Швайзиг», — сообщает немецкая пресса.

В списке множество фамилий политиков. Кроме того, в поле зрения националистов попал актер Тиль Швайгер.

На группу немецкие спецслужбы вышли после слежки за одним резервистом. Именно он и собирал информацию на немецких политиков.

Следствие еще ведется. Спецслужбы выясняют планировала ли группа реальные покушения на политиков.

Эта новость выглядит действительно громкой на фоне других событий в Германии. Из последних новостей: там готовятся к открытию границ. А кроме того, пытаются усовестить жителей Германии, чтобы они перестали экономить на еде из жадности.